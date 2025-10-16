FT: Израиль разрешит Турции направить команды спасателей в сектор Газа

Financial Times приводит мнение двух высокопоставленных советников Трампа, которые не согласились с обеспокоенностью Израиля о том, что ХАМАС может отклоняться от соглашения. Так, один из них заявил, что процесс передачи тел в основном соответствует ожиданиям. «Весь сектор Газа был стерт в порошок», — сказал другой представитель американской администрации, добавив, что количество обломков зданий там в несколько раз больше, чем на месте обрушения Всемирного торгового центра в Нью-Йорке в результате терактов 11 сентября 2001 года. «Сверху на этих обломках много неразорвавшихся снарядов, и можно предположить, что под этими неразорвавшимися снарядами и обломками много тел», — добавил собеседник газеты.