Мерцу предложили роль посредника в урегулировании конфликта на Украине

«Почему бы вам, господин Мерц, не стать посредником между Украиной и Россией? Это соответствовало бы должности федерального канцлера Германии», — приводит «Лента.ру» цитату из выступления Хрупалла.
Парламентарий напомнил о заявлении Мерца, который бездоказательно назвал российскими беспилотники, появившиеся в немецком воздушном пространстве. Хрупалла расценил такие заявления как попытку запугать граждан без веских оснований.
Политик также констатировал отсутствие у Мерца заметных достижений в урегулировании конфликта на Украине, а также снижение уровня его поддержки со стороны граждан Германии.
Ранее Фридрих Мерц заявил о важности экономического ослабления России, которое, по его мнению, будет способствовать разрешению конфликта на Украине.