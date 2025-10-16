Мерцу предложили роль посредника в урегулировании конфликта на Украине

Один из лидеров партии «Альтернатива для Германия» Тино Хрупалла в ходе выступления в бундестаге призвал канцлера ФРГ Фридриха Мерца прекратить бездоказательно обвинять Россию во всех проблемах и выступить медиатором на переговорах между Москвой и Киевом.