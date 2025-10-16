Reuters: Белый дом подтвердил, что Трамп и Путин созвонятся 16 октября

Дональд Трамп также заявил, что Украина намерена перейти в наступление, что тоже будет обсуждаться на встрече. Politico со ссылкой на высокопоставленного украинского чиновника писала, что Украина рассчитывает договориться о поставках вооружений, необходимых для начала контрнаступления.