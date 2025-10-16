Reuters: Белый дом подтвердил, что Трамп и Путин созвонятся 16 октября

Ранее о планах лидеров провести разговор сообщил Axios со ссылкой на источник. По словам собеседника Axios, президенты планируют обсудить украинский конфликт перед встречей Дональда Трампа и с президентом Украины Владимиром Зеленским.
Владимир Зеленский прибудет в Вашингтон для разговора с Трампом 17 октября. Президент США говорил, что Зеленский планирует обсудить поставки оружия, в частности ракет Tomahawk. Президент Украины выражал надежду, что встреча будет очень содержательной и может приблизить завершение конфликта на Украине.
Дональд Трамп также заявил, что Украина намерена перейти в наступление, что тоже будет обсуждаться на встрече. Politico со ссылкой на высокопоставленного украинского чиновника писала, что Украина рассчитывает договориться о поставках вооружений, необходимых для начала контрнаступления.