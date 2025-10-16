«Украина, кофе и еще раз Украина». Фицо обвинил ЕС в помешательстве

Фицо также раскритиковал Евросовет за то, что тот тратит непропорционально много времени на тему помощи Украине, не уделяя при этом должного внимания конкурентоспособности ЕС. По словам словацкого премьера, необходимо говорить о будущем автомобильной промышленности и высоких ценах на энергоносители. В случае слабой конкурентоспособности Словакия, возможно, не сможет экспортировать продукцию за рубеж, отметил он.