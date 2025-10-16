Трамп сообщил, что разговаривает с Путиным

Портал Axios сообщал со ссылкой на источник, что президенты планировали обсудить украинский конфликт перед встречей Дональда Трампа с президентом Украины Владимиром Зеленским. Украинский лидер прибудет в Вашингтон для разговора с Трампом 17 октября. Президент США говорил, что его украинский коллега планирует обсудить поставки оружия, в том числе крылатых ракет Tomahawk. Президент Украины выражал надежду, что встреча будет очень содержательной и может приблизить завершение конфликта на Украине.