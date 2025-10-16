Ричмонд
Размер кабинетов чиновников утвердила нижегородская мэрия

Первому замглавы и руководителям районов полагаются помещения до 50 кв. м, остальным сотрудникам — до 6 кв. м.

Источник: РИА "Новости"

Мэр Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев утвердил правила обеспечения должностных лиц городской администрации и городских предприятий муниципальными помещениями для работы. Соответствующее постановление, определяющее предельные площади кабинетов, опубликовано на сайте мэрии.

Согласно документу, первому заместителю мэра, остальным заместителям, а также главам районов города и руководителю аппарата мэрии полагаются кабинеты площадью до 50 квадратных метров. Руководители отраслевых органов администрации, муниципальных учреждений и предприятий, а также начальники территориальных отделов могут занимать помещения площадью до 30 квадратных метров.

Кабинеты заместителей руководителей не могут превышать 15 квадратных метров, а остальным работникам положены помещения площадью не более 6 квадратных метров. Отмечается, что площади кабинетов определяются исходя из конструктивных особенностей зданий.

Ранее сообщалось, что опубликованы итоги заседания Гордумы Нижнего Новгорода по бюджету.