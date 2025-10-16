Размер кабинетов чиновников утвердила нижегородская мэрия

Согласно документу, первому заместителю мэра, остальным заместителям, а также главам районов города и руководителю аппарата мэрии полагаются кабинеты площадью до 50 квадратных метров. Руководители отраслевых органов администрации, муниципальных учреждений и предприятий, а также начальники территориальных отделов могут занимать помещения площадью до 30 квадратных метров.