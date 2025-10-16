ТАСС: разговор Путина и Трампа стал первым почти за два месяца

Первый после возвращения Трампа на президентский пост разговор состоялся 12 февраля. Одновременно это был первый контакт между лидерами России и США за три года. Затем главы государств созвонились 18 марта. Путин поддержал идею Трампа ввести 30-дневный мораторий на удары по энергообъектам, однако Киев так и не присоединился к инициативе. Далее Путин и Трамп говорили по телефону 19 мая и 4 июня — вскоре после раундов прямых российско-украинских переговоров в Стамбуле. 14 июня Путин поздравил Трампа с днем рождения. Тогда же обсуждалось обострение на Ближнем Востоке, начавшееся в те дни.