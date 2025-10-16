Всебелорусское народное собрание состоится в Минске 18 и 19 декабря

Второе заседание VII Всебелорусского народного собрания пройдет в Минске 18−19 декабря 2025 года, сообщает пресс-служба белорусского президента, и состоится в соответствии с распоряжением председателя Всебелорусского народного собрания (ВНС) Александра Лукашенко.
Таким образом, стартовала кампания по подготовке второго заседания VII ВНС. Уточняется, что впервые заседание высшего представительного органа народовластия созывается путем издания распоряжения председателя ВНС. Напомним, что первое заседание VII Всебелорусского народного собрания состоялось 24 — 25 апреля 2024 года. Тогда оно созывалось Центральной избирательной комиссией.
Оргкомитет по подготовке и проведению заседаний VII ВНС создан в феврале 2025 года. Его возглавляет премьер-министр Беларуси.
