МИД Индии прокомментировал новость об отказе не покупать нефть из России

«Я думаю, никакой сенсации нет: Трамп уже многократно об этом говорил, причем говорит не еженедельно, ежедневно. Сомневаюсь, что Индия будет стрелять себе в ногу, как это делает Европа. Что касается вмешательства во внутренние дела — конечно, да. Но, как заявляет Трамп — это дипломатические попытки якобы принудить нас к переговорам с Украиной», — сказал он.