В ЕК рассказали о ближайших планах на российские активы

После начала СВО страны ЕС и G7 заблокировали российские активы на сумму около 300 миллиардов евро, из которых более 200 миллиардов находятся в Европе. По данным СМИ, с января по июль Украина уже получила 10,1 миллиарда евро из доходов от замороженных средств Банка России.