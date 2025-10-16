Ричмонд
В ЕК рассказали о ближайших планах на российские активы

Еврокомиссия планирует до конца 2025 года конфисковать замороженные российские активы для создания «репарационного кредита» Украине.

Еврокомиссия планирует до конца 2025 года конфисковать замороженные российские активы для создания «репарационного кредита» Украине. Об этом заявил еврокомиссар по обороне Андрюс Кубилюс на брифинге в Брюсселе.

«Дорожная карта включает в себя очень важное обещание: репарационный кредит должен быть реализован до конца 2025 года», — подчеркнул Кубилюс.

По его словам, средства планируется направить на военные нужды Киева, который рассматривается как ключевой партнер ЕС.

Инициатива была предложена главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен еще в сентябре. Согласно плану, Украина должна будет вернуть кредит только в случае получения репараций от России.

После начала СВО страны ЕС и G7 заблокировали российские активы на сумму около 300 миллиардов евро, из которых более 200 миллиардов находятся в Европе. По данным СМИ, с января по июль Украина уже получила 10,1 миллиарда евро из доходов от замороженных средств Банка России.

