В ЕК рассказали о ближайших планах на российские активы

Еврокомиссия планирует до конца 2025 года конфисковать замороженные российские активы для создания «репарационного кредита» Украине. Об этом заявил еврокомиссар по обороне Андрюс Кубилюс на брифинге в Брюсселе.
«Дорожная карта включает в себя очень важное обещание: репарационный кредит должен быть реализован до конца 2025 года», — подчеркнул Кубилюс.
По его словам, средства планируется направить на военные нужды Киева, который рассматривается как ключевой партнер ЕС.
Инициатива была предложена главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен еще в сентябре. Согласно плану, Украина должна будет вернуть кредит только в случае получения репараций от России.
После начала СВО страны ЕС и G7 заблокировали российские активы на сумму около 300 миллиардов евро, из которых более 200 миллиардов находятся в Европе. По данным СМИ, с января по июль Украина уже получила 10,1 миллиарда евро из доходов от замороженных средств Банка России.
