Минниханов на Российской энергетической неделе кратко пообщался с Миллером и Михельсоном

Раис Татарстана Рустам Минниханов на проходящем в Москве VIII Международном форуме «Российская энергетическая неделя» кратко пообщался с председателем правления «Газпрома» Алексеем Миллером и Леонидом Михельсоном, председателем правления «Новатэка» и главой совета директоров СИБУРа.

Источник: пресс-служба Раиса РТ

Соответствующее видео опубликовала пресс-служба руководителя республики.

VIII Российская энергетическая неделя (РЭН) проходит в Москве с 15 по 17 октября. В форуме принимают участие представители 85 стран: государственные деятели, лидеры энергетических компаний, представители экспертного и научного сообщества. Деловая программа включает более 60 мероприятий.

Тема события в этом году определена следующим образом: «Создавая энергетику будущего вместе». На пленарном заседании выступил Президент России Владимир Путин.

