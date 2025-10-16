Минниханов на Российской энергетической неделе кратко пообщался с Миллером и Михельсоном

Соответствующее видео опубликовала пресс-служба руководителя республики.
VIII Российская энергетическая неделя (РЭН) проходит в Москве с 15 по 17 октября. В форуме принимают участие представители 85 стран: государственные деятели, лидеры энергетических компаний, представители экспертного и научного сообщества. Деловая программа включает более 60 мероприятий.
Тема события в этом году определена следующим образом: «Создавая энергетику будущего вместе». На пленарном заседании выступил Президент России Владимир Путин.