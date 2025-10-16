Новая евродиректива может ухудшить ситуацию с газом в Европе: что известно

Министр подчеркнул, что QatarEnergy не сможет оправдать ведение бизнеса в ЕС, в том числе в сфере СПГ или других продуктов, в связи со значительным риском предлагаемых правил, которые в итоге нанесут ущерб европейским конечным потребителям.