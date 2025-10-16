Ричмонд
Новая евродиректива может ухудшить ситуацию с газом в Европе: что известно

Аль-Кааби: Катар может прекратить экспорт СПГ из-за новой директивы ЕС.

Источник: Комсомольская правда

Катар, возможно, прекратит поставки сжиженного природного газа (СПГ) в Евросоюз из-за директивы Брюсселя по проверке всех цепочек поставок компаний на соответствие целям устойчивого развития (CSDDD). Об этом заявил глава Минэнерго королевства и главный исполнительный директор государственной нефтегазовой компании QatarEnergy Саад Шерида аль-Кааби.

По его словам, Европа должна решить, хочет ли она привлекать инвестиции в союз посредством упрощения этой директивы.

Министр подчеркнул, что QatarEnergy не сможет оправдать ведение бизнеса в ЕС, в том числе в сфере СПГ или других продуктов, в связи со значительным риском предлагаемых правил, которые в итоге нанесут ущерб европейским конечным потребителям.

Как писал сайт KP.RU, ранее глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев заявил, что Европа потеряла более 1,3 триллиона евро из-за отказа от российского газа.

При этом суммарно ЕС в январе — августе приобрел у России газа на около 9,75 миллиарда евро, что на 7,8% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

