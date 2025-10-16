Лукашенко сказал, кого в Беларуси нужно оторвать от «соски»

Президент Беларуси Александр Лукашенко во время совещания о проектах прогнозных документов на 2026 год 16 октября, в четверг, сказал, кого в Беларуси нужно оторвать от «соски». Видеофрагмент опубликован в телеграм-канале «Пул Первого».
Глава государства во время совещания предупредил некоторых министров, сказав:
— Но министрам хочу сказать, особенно промышленности, да и сельского хозяйства, — от «соски» надо уходить, — предупредил Александр Лукашенко.
Президент Беларуси акцентировал внимание:
— Все время суем ему «соску», а он уже жениться или замуж собрался. Что это за порядок такой? — поинтересовался глава государства.
Лукашенко заявил, что нужно зарабатывать деньги.
Тем временем президент Беларуси Александр Лукашенко объяснил, что вызывает у него нехорошую реакцию: «Обнаглели до такой степени — что только не пишут».
Ранее Лукашенко установил доплаты до 409,5 рубля ряду работников в Беларуси.
Кроме того, Лукашенко сказал про рост пенсий в Беларуси.