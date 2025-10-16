Лукашенко сказал, кого в Беларуси нужно оторвать от «соски»

Президент Беларуси Александр Лукашенко во время совещания о проектах прогнозных документов на 2026 год 16 октября, в четверг, сказал, кого в Беларуси нужно оторвать от «соски». Видеофрагмент опубликован в телеграм-канале «Пул Первого».