Секретарь Совбеза Ирана Лариджани встретился с Владимиром Путиным 16 октября

Али Лариджани, Секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана, приехал в Москву 16 октября 2025 года. Он встретился с президентом России Владимиром Путиным. Лариджани привез Путину письмо от верховного лидера Ирана Али Хаменеи, о чем рассказал сам гость в телеграм-канале.
«Вечером 16 октября Али Лариджани встретился с президентом России Путиным, чтобы передать ему послание Верховного лидера Исламской революции», — говорится в публикации.
На встрече они говорили о том, как Иран и Россия могут улучшить свои отношения в экономике и политике. Речь шла как о сотрудничестве между двумя странами, так и о том, как они взаимодействуют с другими государствами.
Ранее KP.RU сообщил, что в июле 2025 года Лариджани передавал Путину послание от президента Ирана Масуда Пезешкиана.