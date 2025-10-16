Ричмонд
+17°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Секретарь Совбеза Ирана Лариджани встретился с Владимиром Путиным 16 октября

Лариджани заявил, что передал Путину послание от верховного лидера Ирана.

Источник: Комсомольская правда

Али Лариджани, Секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана, приехал в Москву 16 октября 2025 года. Он встретился с президентом России Владимиром Путиным. Лариджани привез Путину письмо от верховного лидера Ирана Али Хаменеи, о чем рассказал сам гость в телеграм-канале.

«Вечером 16 октября Али Лариджани встретился с президентом России Путиным, чтобы передать ему послание Верховного лидера Исламской революции», — говорится в публикации.

На встрече они говорили о том, как Иран и Россия могут улучшить свои отношения в экономике и политике. Речь шла как о сотрудничестве между двумя странами, так и о том, как они взаимодействуют с другими государствами.

Ранее KP.RU сообщил, что в июле 2025 года Лариджани передавал Путину послание от президента Ирана Масуда Пезешкиана.