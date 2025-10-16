Секретарь Совбеза Ирана Лариджани сообщил, что встретился с Путиным

Секретарь Высшего совета нацбезопасности Ирана Али Лариджани сообщил, что 16 октября совершил рабочий визит в Москву и передал российскому лидеру Владимиру Путину послание от верховного лидера Ирана Али Хаменеи.
«Вечером 16 октября секретарь Высшего совета национальной безопасности Али Лариджани встретился с президентом России Путиным, чтобы передать ему послание Верховного лидера Исламской революции», — говорится в сообщении в Telegram-канале Лариджани.
На своей странице в соцсети X* секретарь Совбеза рассказал, что посетил Москву с однодневным рабочим визитом и опубликовал кадры из московского аэропорта Внуково.
Напомним, 1 сентября российский лидер Владимир Путин встретился с президентом Ирана Масудом Пезешкианом на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Китае. Глава РФ заявил, что Москва и Тегеран постоянно находятся в диалоге по важным международным темам.
* Бывшая соцсеть Twitter, заблокирована в РФ по требованию Генпрокуратуры.