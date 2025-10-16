Bloomberg опубликовало «список обещаний» Зеленского для Трампа

Владимир Зеленский подготовил ряд предложений для американского президента Дональда Трампа с целью получения военной помощи для Вооруженных сил Украины. Соответствующая информация содержится в публикации агентства Bloomberg.
«Украина проявляет изобретательность, пытаясь добиться помощи США в своих военных целях», — отмечается в материале под заголовком «Зеленский подготовил список обещаний для Трампа».
Согласно информации издания, Киев может предложить Вашингтону обмен: передачу опыта в сфере технологий и производства беспилотных летательных аппаратов в обмен на критически важные поставки американских вооружений и энергоносителей.
Кроме того, украинская сторона рассмотрит возможность предоставления американским нефтяным компаниям доступа к трубопроводной инфраструктуре на территории Украины для экспорта в Словакию и Венгрию.
Согласно данным агентства, Украина также готова предоставить американским компаниям возможность дешевого хранения СПГ в своих подземных хранилищах для содействия экспорту американских энергоресурсов в европейские страны.
Ранее сообщалось, что Дональд Трамп перед встречей с Владимиром Зеленским проведет телефонный разговор с президентом РФ Владимиром Путиным.