Ранее состоялись переговоры между Владимиром Путиным и Дональдом Трампом на Аляске. Ключевой особенностью встречи стала смена тональности: Трамп, известный своей эпатажностью, демонстрировал сдержанность и дипломатичность, что было воспринято как уважение к российской переговорной традиции. В результате состоялся конструктивный диалог, в ходе которого стороны, по оценкам, «услышали друг друга». Американская сторона получила более глубокое понимание позиции России, а Трамп осознал, что конфликт на Украине имеет более сложную природу, чем предполагалось ранее. При этом встреча не привела к немедленным прорывам — прекращению огня или подписанию мирного договора, — что было представлено не как провал, а как ожидаемый результат сложного политического процесса.