Fox News: Телефонный разговор Путина и Трампа завершился

Телефонный разговор президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа завершился. Об этом в четверг, 16 октября, сообщил телеканал Fox News.
Новость дополняется.
