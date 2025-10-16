В МИД России рассказали о совместной работе с Сербией по преодолению санкций США

Дипломат подчеркнула давние и надёжные поставки российских углеводородов в Сербию, которые гарантируют энергетическую безопасность дружественной страны. Она отметила, что благодаря российским инвестициям NIS трансформировалась из убыточной организации в современное и эффективное предприятие. Захарова также напомнила, что США не участвовали в приватизации NIS в 2008 году, которая была осуществлена на основе российско-сербского межправительственного соглашения.