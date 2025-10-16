В МИД России рассказали о совместной работе с Сербией по преодолению санкций США

«В нынешних условиях нам и нашим сербским партнёрам приходится искать оптимальное решение, чтобы преодолеть искусственно созданные американской администрацией проблемы. Предстоит непростая работа», — отметила Захарова.
Дипломат подчеркнула давние и надёжные поставки российских углеводородов в Сербию, которые гарантируют энергетическую безопасность дружественной страны. Она отметила, что благодаря российским инвестициям NIS трансформировалась из убыточной организации в современное и эффективное предприятие. Захарова также напомнила, что США не участвовали в приватизации NIS в 2008 году, которая была осуществлена на основе российско-сербского межправительственного соглашения.
Сербская нефтяная компания NIS, более половины акций которой принадлежит российскому акционеру, является ведущим производителем и поставщиком нефтепродуктов в Сербии. Введённые США санкции создали трудности для финансовых операций и международных сделок компании. Тем не менее Белград подтвердил намерение продолжать сотрудничество с Россией, подчеркнув, что NIS критически важна для энергетической безопасности Сербии и обеспечения страны топливом.
Ранее президент Сербии Александр Вучич предложил Москве сделку по выкупу российской доли в NIS. Целью Белграда является снятие санкций Вашингтона с её нефтегазовой компании. Сербия, в свою очередь, планировала вернуть России эту долю после того, как геополитическая ситуация стабилизируется.
