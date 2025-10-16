Ричмонд
Неожиданный визит: советник Хаменеи привез личное послание Путину

Секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Лариджани провел в России встречу с президентом Владимиром Путиным и передал ему личное послание от верховного лидера страны Али Хаменеи. Об этом говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале иранского политика.

Встреча состоялась в четверг вечером. Согласно официальному заявлению, ее целью была передача послания, а также обсуждение широкого круга вопросов.

«…встретился с президентом России господином Путиным, чтобы передать ему послание Верховного лидера и обсудить двусторонние вопросы, а также экономическое, региональное и международное сотрудничество между Тегераном и Москвой», — говорится в сообщении.

Содержание послания от аятоллы Хаменеи, а также детали переговоров не раскрываются. Однако сам факт личной передачи сообщения на таком высоком уровне подчеркивает особую важность обсуждаемых тем для обеих стран.