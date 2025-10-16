Сенат США десятый раз отклонил законопроект республиканцев о финансах для правительства

16 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сенат Конгресса США уже десятый раз за последние недели отклонил предложенный республиканцами законопроект, направленный на обеспечение финансирования работы федерального правительства, которое на данный момент частично приостановлено. Об этом сообщает ТАСС.
В ходе процедурного голосования разработанный республиканцами и одобренный ранее Палатой представителей документ поддержал 51 член верхней палаты Конгресса, против высказались 45 сенаторов. Для одобрения законопроекта необходимо 60 голосов.
Таким образом, демократы не приняли предложение лидера республиканского большинства в Сенате Джона Тьюна одобрить упомянутый документ и рассмотреть после этого в отдельном законопроекте те статьи расходов, по которым две партии пока не могут договорится. Ранее Сенат также не менее семи раз отклонял внесенный демократами законопроект о продолжении финансирования правительства.
В США 1 октября официально начался шатдаун — работа правительства была приостановлена после того, как представители правящей Республиканской и оппозиционной Демократической партий в Конгрессе не смогли договориться о ряде статей расходов, в том числе в сфере здравоохранения. Президент США Дональд Трамп заявил, что может использовать период перерыва в функционировании правительства для массовых сокращений персонала и выплат. По данным ряда СМИ, Белый дом готовится к продолжительному шатдауну и ищет новые источники финансирования для важнейших программ. -0-