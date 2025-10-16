Ричмонд
Сенат США десятый раз отклонил законопроект республиканцев о финансах для правительства

В ходе процедурного голосования разработанный республиканцами и одобренный ранее Палатой представителей документ поддержал 51 член верхней палаты Конгресса, против высказались 45 сенаторов. Для одобрения законопроекта необходимо 60 голосов.

16 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сенат Конгресса США уже десятый раз за последние недели отклонил предложенный республиканцами законопроект, направленный на обеспечение финансирования работы федерального правительства, которое на данный момент частично приостановлено. Об этом сообщает ТАСС.

Таким образом, демократы не приняли предложение лидера республиканского большинства в Сенате Джона Тьюна одобрить упомянутый документ и рассмотреть после этого в отдельном законопроекте те статьи расходов, по которым две партии пока не могут договорится. Ранее Сенат также не менее семи раз отклонял внесенный демократами законопроект о продолжении финансирования правительства.

В США 1 октября официально начался шатдаун — работа правительства была приостановлена после того, как представители правящей Республиканской и оппозиционной Демократической партий в Конгрессе не смогли договориться о ряде статей расходов, в том числе в сфере здравоохранения. Президент США Дональд Трамп заявил, что может использовать период перерыва в функционировании правительства для массовых сокращений персонала и выплат. По данным ряда СМИ, Белый дом готовится к продолжительному шатдауну и ищет новые источники финансирования для важнейших программ. -0-

Шатдаун в США: почему правительство Штатов приостановило работу и чем это может обернуться
Временная приостановка работы государственных органов в США, которая происходит при отсутствии утвержденного бюджета — так можно описать понятие «шатдаун». В материале разбираем, почему он наступает, какие процессы сопровождают его введение и к чему это может привести. Отдельное внимание уделим актуальным событиям 2025 года.
