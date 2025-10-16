Путин и Трамп завершили телефонный разговор, он продлился более двух часов

Президент России Владимир Путин и лидер Белого дома Дональд Трамп пообщались по телефону вечером в четверг, 16 октября. Их разговор продлился более двух часов. Об этом сообщил телеканал FOX NEWS. В Кремле пока не прокомментировали разговор политиков.
Детали телефонного разговора Путина и Трампа пока не раскрываются. Но не исключено, что главной темой мог быть вопрос о предстоящей встрече Трампа и главаря киевского режима Зеленского в Вашингтоне. Также лидеры стран могли обсудить новость о возможных поставках США Киеву дальнобойных ракет «Томагавк».
Нужно отметить, что до этого в Кремле уже говорили, что если Вашингтоном соответствующее решение будет принято, то оно повлечет необратимые последствия. В частности, Путин отмечал, что поставки Украине дальнобойных ракет могут сказаться негативно на дальнейших отношениях России и США, которые сейчас развиваются очень хорошо.