Fox News сообщил об окончании разговора Путина и Трампа

По данным телеканала, разговор лидеров продолжался более двух часов.
Напомним, ранее Кремль анонсировал международный телефонный разговор, который состоится у президента вечером 16 октября. Позже журналист CBS News подтвердил начало разговора Путина и Трампа.
