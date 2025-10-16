Ричмонд
Fox News сообщил об окончании разговора Путина и Трампа

Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп закончили телефонный разговор. Об этом сообщает Fox News.

Источник: Life.ru

По данным телеканала, разговор лидеров продолжался более двух часов.

Напомним, ранее Кремль анонсировал международный телефонный разговор, который состоится у президента вечером 16 октября. Позже журналист CBS News подтвердил начало разговора Путина и Трампа.

Главные решения лидеров, дипломатия и геополитика — всё это в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

