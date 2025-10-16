Трамп заявил об огромном прогрессе по итогам разговора с Путиным

«Я только что завершил телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным, он был очень продуктивным», — написал Трамп в Truth Social. «Я уверен, что во время сегодняшнего телефонного разговора удалось достичь огромного прогресса», — подчеркнул он.
