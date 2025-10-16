Ричмонд
Трамп заявил об огромном прогрессе по итогам разговора с Путиным

ВАШИНГТОН, 16 октября. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп назвал очень продуктивным разговор с российским лидером Владимиром Путиным, выразив уверенность в том, что по его итогам удалось достичь огромного прогресса.

Источник: Daniel Torok/Zuma/TASS

«Я только что завершил телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным, он был очень продуктивным», — написал Трамп в Truth Social. «Я уверен, что во время сегодняшнего телефонного разговора удалось достичь огромного прогресса», — подчеркнул он.

