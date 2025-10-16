США и Россия проведут встречу на следующей неделе

Президент России Владимир Путин и американский глава Дональд Трамп договорились, что чиновники США и России проведут встречу «на высоком уровне» на следующей неделе. Об этом в четверг, 16 октября, заявили в Белом доме.
Соединенные Штаты представит государственный секретарь Марко Рубио, место определят позднее, заявил Трамп по итогам телефонного разговора с Путиным.
— По завершении разговора мы договорились о встрече наших советников высокого уровня на следующей неделе, — сообщил глава США в социальной сети Truth Social.
В Белом доме отметили, что беседа лидеров государств была «очень хорошей и продуктивной».
Также Трамп заявил о намерении встретиться с Путиным лично. По словам президента США, в качестве локации для встречи уже определили венгерскую столицу Будапешт, однако дату пока не назначили.
По итогам переговоров с Путиным Трамп также заявил, что на следующий день, во время встречи с украинским лидером Владимиром Зеленским в Белом доме, обсудит сегодняшний разговор с российским лидером.
По данным журналистов, главной темой разговора стал конфликт на Украине.