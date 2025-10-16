Ричмонд
+17°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Телефонный разговор Трампа и Путина завершился

Телефонный разговор президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа завершился, он продлился около двух часов. Об этом сообщает Белый дом, передает Reuters. Президенты договорились на следующей неделе провести встречу представителей на высоком уровне.

Источник: Daniel Torok/Zuma/TASS

По данным портала Axios, президенты обсуждали украинский конфликт. Разговор состоялся накануне встречи Трампа с президентом Украины Владимиром Зеленским, который прибудет в Вашингтон 17 октября. Зеленский планирует обсудить поставки оружия, включая крылатые ракеты Tomahawk, и надеется, что встреча может приблизить завершение конфликта.

Трамп также упоминал о планах украинского руководства перейти в наступление. Ожидается, что этот вопрос будет поднят на встрече. По информации Politico, Украина надеется договориться о поставках вооружений для контрнаступления.

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше