Трамп и Путин договорились о встрече на высоком уровне

Президент США Дональд Трамп и президент России Владимир Путин провели телефонный разговор, который в Белом доме уже назвали «продуктивным». Этот звонок состоялся всего за сутки до судьбоносного визита Владимира Зеленского в Вашингтон.
Главным итогом беседы стала договоренность о проведении встречи на высоком уровне между США и Россией уже на следующей неделе. Более того, в Белом доме не исключили, что в будущем может состояться и новая личная встреча Трампа и Путина.
Таким образом, пока Зеленский летит в Вашингтон просить оружие для нового наступления, Трамп уже активно выстраивает прямой диалог с Москвой. Теперь визит Зеленского, главной темой которого должны были стать поставки ракет Tomahawk, пройдет на фоне запущенного американо-российского переговорного процесса.