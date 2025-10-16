Биржевые цены на золото и серебро продолжают обновлять исторические рекорды

16 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Биржевые цены на золото и серебро вновь обновили исторические рекорды. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные торговой площадки.
Так, стоимость фьючерса на золото с поставкой в декабре 2025 года на бирже Comex (подразделение Нью-Йоркской товарной биржи) 16 октября обновила исторический максимум, превысив отметку $4300 за тройскую унцию.
Биржевая цена на серебро в свою очередь впервые превысила отметку в $53 за тройскую унцию. Рост с начала дня составил почти 4%.
Повышению цен на золото и серебро, в частности, способствовало возобновление опасений последствий торговой войны между США и Китаем. Ранее президент США Дональд Трамп анонсировал введение с 1 ноября пошлин на импорт из КНР в размере 100% сверх тех, которые уже действуют на данный момент. -0-