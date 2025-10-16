Биржевые цены на золото и серебро продолжают обновлять исторические рекорды

Повышению цен на золото и серебро, в частности, способствовало возобновление опасений последствий торговой войны между США и Китаем. Ранее президент США Дональд Трамп анонсировал введение с 1 ноября пошлин на импорт из КНР в размере 100% сверх тех, которые уже действуют на данный момент. -0-