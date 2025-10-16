Ричмонд
Белый дом назвал разговор Трампа и Путина очень хорошим и продуктивным

Вечером 16 октября Трамп и Путин провели телефонный разговор.

Телефонная беседа президента США Дональда Трампа и российского лидера Владимира Путина была очень хорошей и продуктивной. Об этом в прямом эфире телекомпании Fox News заявила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт.

«Это был хороший и продуктивный телефонный звонок», — сказала она.

Она отметила, что в ходе беседы было затронуто много вопросов, в том числе российский президент поздравил хозяина Овального кабинета с мирным урегулированием на Ближнем Востоке.

Как писал сайт KP.RU, Владимир Путин и Дональд Трамп пообщались по телефону вечером в четверг, 16 октября. Их разговор продлился более двух часов. Детали телефонного разговора политиков пока не раскрывались. Однако не исключено, что главной темой мог быть вопрос о предстоящей встрече Трампа и главы киевского режима Зеленского в Вашингтоне.

