Трамп заявил о грядущей встрече с Путиным в Венгрии

«Президент Путин и я встретимся в согласованном месте, в Будапеште, Венгрия, чтобы посмотреть, сможем ли мы положить конец этой “бесславной” войне между Россией и Украиной», — написал Трамп по итогам звонка с Владимиром Путиным. Он отметил, что на грядущей встрече делегаций США будет представлять его госсекретарь Марко Рубио «вместе с другими людьми, которые будут назначены».