Ричмонд
+17°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Трамп заявил о грядущей встрече с Путиным в Венгрии

США и Россия проведут еще одну встречу на высоком уровне, сообщили в Белом доме. Президент США Дональд Трамп написал в Truth Social, что встретится с российским президентом Владимиром Путиным в Венгрии.

Источник: Reuters

«Президент Путин и я встретимся в согласованном месте, в Будапеште, Венгрия, чтобы посмотреть, сможем ли мы положить конец этой “бесславной” войне между Россией и Украиной», — написал Трамп по итогам звонка с Владимиром Путиным. Он отметил, что на грядущей встрече делегаций США будет представлять его госсекретарь Марко Рубио «вместе с другими людьми, которые будут назначены».

В последний раз Владимир Путин и Дональд Трамп встречались в Анкоридже 15 августа. Основной темой саммита было урегулирование конфликта между Россией и Украиной.

Завтра Трамп встретится с президентом Украины Владимиром Зеленским, чтобы обсудить звонок с Путиным и «многое другое». Президент США говорил, что его украинский коллега планирует договориться о поставках оружия, в том числе крылатых ракет Tomahawk. Портал Axios сообщал со ссылкой на источник, что президенты России и США планировали обсудить украинский конфликт перед встречей Дональда Трампа с Владимиром Зеленским.

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше