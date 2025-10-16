Трамп заявил о грядущей встрече с Путиным в Венгрии

«Президент Путин и я встретимся в согласованном месте, в Будапеште, Венгрия, чтобы посмотреть, сможем ли мы положить конец этой “бесславной” войне между Россией и Украиной», — написал Трамп по итогам звонка с Владимиром Путиным. Он отметил, что на грядущей встрече делегаций США будет представлять его госсекретарь Марко Рубио «вместе с другими людьми, которые будут назначены».
В последний раз Владимир Путин и Дональд Трамп встречались в Анкоридже 15 августа. Основной темой саммита было урегулирование конфликта между Россией и Украиной.
Завтра Трамп встретится с президентом Украины Владимиром Зеленским, чтобы обсудить звонок с Путиным и «многое другое». Президент США говорил, что его украинский коллега планирует договориться о поставках оружия, в том числе крылатых ракет Tomahawk. Портал Axios сообщал со ссылкой на источник, что президенты России и США планировали обсудить украинский конфликт перед встречей Дональда Трампа с Владимиром Зеленским.