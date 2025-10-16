Трамп лично объявил о саммите с Путиным в Будапеште для завершения конфликта

Это заявление кардинально меняет повестку завтрашнего визита Зеленского. Трамп прямо указал, что будет делать на встрече с Зеленским: «Мы обсудим мой разговор с президентом Путиным и многое другое». Таким образом, Зеленский прибывает в Вашингтон не для того, чтобы просить оружие для наступления, а для того, чтобы выслушать итоги переговоров, прошедших без его участия.