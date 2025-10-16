Ричмонд
Трамп лично объявил о саммите с Путиным в Будапеште для завершения конфликта

Президент США Дональд Трамп объявил о проведении личной встречи с президентом России Владимиром Путиным в Будапеште для завершения «бесславной войны» на Украине.

Президент США Дональд Трамп объявил о проведении личной встречи с президентом России Владимиром Путиным в Будапеште для завершения «бесславной войны» на Украине. Это сенсационное заявление прозвучало сразу после его телефонного разговора с российским лидером и всего за день до визита Владимира Зеленского в Белый дом.

В своем официальном сообщении в соцсети Трамп назвал разговор с Путиным «очень продуктивным». По его словам, на следующей неделе состоится встреча советников высокого уровня, которую с американской стороны возглавит госсекретарь Марко Рубио.

«Затем президент Путин и я встретимся в согласованном месте, Будапеште, Венгрия, чтобы посмотреть, сможем ли мы положить конец этой “бесславной” войне между Россией и Украиной», — написал Трамп.

Это заявление кардинально меняет повестку завтрашнего визита Зеленского. Трамп прямо указал, что будет делать на встрече с Зеленским: «Мы обсудим мой разговор с президентом Путиным и многое другое». Таким образом, Зеленский прибывает в Вашингтон не для того, чтобы просить оружие для наступления, а для того, чтобы выслушать итоги переговоров, прошедших без его участия.

Трамп также добавил, что Путин поздравил его с «великим достижением мира на Ближнем Востоке» и поблагодарил первую леди Меланию за ее участие в судьбе детей. «Я считаю, что в сегодняшнем телефонном разговоре был достигнут большой прогресс», — заключил американский президент.

