Белый дом назвал разговор Путина и Трампа продуктивным и очень хорошим

«Это был хороший и продуктивный телефонный звонок», — сказала она в прямом эфире Fox News.
Напомним, разговор закончился только что. Президенты беседовали по телефону не менее двух часов. Их разговор стал первым почти за два месяца. Лидеры созвонились сегодня спустя 59 дней после предыдущего.
