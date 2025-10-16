Ричмонд
Россия и США проведут встречу советников высокого уровня

США и Россия проведут встречу высокопоставленных советников на следующей неделе, сообщил американский президент Дональд Трамп в своем Truth Social по итогам телефонного разговора со своим российским коллегой Владимиром Путиным.

Источник: Валерий Шарифулин/ТАСС

«В заключение разговора мы договорились о встрече наших высокопоставленных советников на следующей неделе», — написал в посте Трамп.

Он уточнил, что первые встречи проведет государственный секретарь Марко Рубио, а также ряд других лиц, которые пока не определены. Решение по месту встречи также пока не принято.

Позже Трамп и Путин встретятся в Будапеште и обсудят урегулирование на Украине, рассказал американский президент.

Материал дополняется

