Путин и Трамп договорились о встрече на высоком уровне

«Мы договорились, что на следующей неделе состоится встреча наших высокопоставленных советников. Делегацию Соединённых Штатов будет возглавлять государственный секретарь Марко Рубио вместе с другими лицами, которых предстоит назначить», — написал американский лидер в соцсети Truth Social.
Напомним, разговор закончился только что. Президенты беседовали по телефону не менее двух часов. Их разговор стал первым почти за два месяца. Лидеры созвонились сегодня спустя 59 дней после предыдущего.
Главные решения лидеров, дипломатия и геополитика — всё это в разделе «Мировая политика» на Life.ru.