Новая встреча с Путиным и Зеленским: полное заявление Трампа после переговоров с Путиным

«Я считаю, что сегодняшний телефонный разговор позволил добиться значительного прогресса», — заявил Трамп в своем аккаунте в Truth Social. По словам Трампа, Владимир Путин поздравил США с достижением мира на Ближнем Востоке, назвав это «великим достижением». Американский лидер выразил уверенность, что успех на ближневосточном направлении может помочь в переговорах по урегулированию конфликта на Украине.