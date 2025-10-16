Ричмонд
Трамп заявил об огромном прогрессе по итогам разговора с Путиным

Американский лидер Дональд Трамп охарактеризовал свой разговор с президентом России Владимиром Путиным как весьма плодотворный, отметив, что он принес существенные результаты. Об этом республиканец сообщил в своей соцсети Truth Social.

Источник: Life.ru

«Я только что завершил разговор с Владимиром Путиным, он был очень продуктивным. Уверен, что во время сегодняшнего телефонного разговора удалось достичь огромного прогресса», — отметил Трамп.

Напомним, разговор закончился только что. Президенты беседовали по телефону не менее двух часов. Их разговор стал первым почти за два месяца. Лидеры двух стран договорились встретиться в Будапеште. На следующей неделе также состоится встреча советников двух президентов.

Главные решения лидеров, дипломатия и геополитика — всё это в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

