Трамп заявил, что скоро проведет новую личную встречу с Путиным в Будапеште

16 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Лидеры России и США Владимир Путин и Дональд Трамп вскоре проведут новую личную встречу в Будапеште. Об этом сообщил Трамп по итогам телефонного разговора с российским коллегой, информирует ТАСС.
Белый дом: разговор Трампа и Путина завершен, он длился около 2 часов Орбан: Венгрия готова стать площадкой для переговоров Путина и Трампа.
«В заключение беседы мы согласились с тем, что на следующей неделе состоится встреча советников высокого уровня. Президент Путин и я потом встретимся в согласованном месте — в Будапеште, Венгрия», — написал американский лидер на своей странице в соцсети Truth Social.
Уточняется, что на встрече советников на следующей неделе США представит государственный секретарь Марко Рубио. Место ее проведения будет определено дополнительно.
Трамп также назвал очень продуктивным свой разговор с российским лидером, выразив уверенность в том, что по его итогам удалось достичь огромного прогресса.
«Я только что завершил телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным, он был очень продуктивным. Я уверен, что во время сегодняшнего телефонного разговора удалось достичь огромного прогресса», — подчеркнул он.
Американский лидер заявил, что он и президент РФ в состоявшемся телефонном разговоре много времени уделили обсуждению перспектив развития двусторонней торговли после урегулирования украинского конфликта. Президент США также выразил мнение, что урегулирование конфликта на Ближнем Востоке поможет переговорам по Украине.
Кроме того, глава Белого дома сообщил, что Владимир Путин в разговоре выразил признательность первой леди США Мелании Трамп за ее работу по помощи пострадавшим из-за украинского конфликта детям. Ранее Мелания Трамп заявила, что поддерживает контакты с российским лидером по проблеме детей, вынужденно перемещенных из-за конфликта в Украине. -0-