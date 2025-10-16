Белый дом: разговор Трампа и Путина завершен, он длился около 2 часов

16 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Телефонный разговор президентов США и России Дональда Трампа и Владимира Путина завершился, он длился почти 2 часа. Об этом сообщили в Белом доме, информирует ТАСС.
Трамп заявил, что скоро проведет новую личную встречу с Путиным в Будапеште.
Там также назвали состоявшийся разговор продуктивным. «Это был хороший и продуктивный телефонный звонок», — сказала пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт.
Она заверила, что Трамп полностью сохраняет приверженность оказанию содействия урегулированию в Украине. Уточняется также, что лидеры США и РФ в ходе разговора условились провести обсуждение ситуации вокруг Украины на уровне своих советников высокого уровня.
Ранее президент США Дональд Трамп в своей соцсети Truth Social сообщил, что проводит телефонную беседу с президентом России Владимиром Путиным. Он отмечал, что разговор будет длительным. Позднее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков подтвердил, что Путин и Трамп проводят телефонный разговор. -0-