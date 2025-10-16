Вертолёты спецназа США обнаружили вблизи побережья Венесуэлы

Официальные представители Пентагона отказались комментировать оперативную обстановку в регионе, однако анонимный источник издания подтвердил проведение учебных мероприятий. Венесуэльское военное командование ранее уже заявляло о фиксации системой ПВО нескольких американских боевых самолётов в приграничной зоне, охарактеризовав эти действия как военную провокацию. По данным мониторинга, за последние дни американскими силами было уничтожено не менее пяти судов, подозреваемых в перевозке наркотиков, при этом сообщается о гибели 27 человек.