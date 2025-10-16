Первый за два месяца разговор Путина и Трампа длился два часа

Дональд Трамп заранее сообщил о начале новой беседы в своей социальной сети, подчеркнув ее важность и ожидаемую продолжительность. Всего с начала года это уже восьмой контакт лидеров, основное внимание в которых уделяется ситуации на Украине и вопросам двусторонних отношений. Во время новых переговоров Трамп заявил, что по-прежнему хочет решить конфликт между Киевом и Москвой.