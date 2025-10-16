Российский рынок акций вырос после разговора Путина с Трампом

Индекс Мосбиржи показал устойчивую положительную динамику, усилившись к 20:15 по московскому времени до отметки 2 671,54 пункта, что соответствует росту на 4,96%. Финансовые аналитики связывают такую реакцию рынка с озвученными планами о предстоящей встрече лидеров двух стран в Будапеште, которые стали известны по итогам состоявшегося диалога. К 20:20 показатель немного скорректировался, зафиксировавшись на уровне 2 668,79 пункта, однако сохранил общий тренд на укрепление.
Напомним, что разговор между президентами завершился только что. Главы государств беседовали не менее двух часов. Их разговор стал первым почти за два месяца. Трамп охарактеризовал свой разговор с Путиным как весьма плодотворный, отметив, что он принёс существенные результаты. Более того, лидеры согласились на новую встречу, которая состоится в Будапеште.
