Российский рынок акций вырос после разговора Путина с Трампом

Напомним, что разговор между президентами завершился только что. Главы государств беседовали не менее двух часов. Их разговор стал первым почти за два месяца. Трамп охарактеризовал свой разговор с Путиным как весьма плодотворный, отметив, что он принёс существенные результаты. Более того, лидеры согласились на новую встречу, которая состоится в Будапеште.