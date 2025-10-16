Сюрприз для Киева: Белый дом заговорил о встрече Путина и Зеленского

Белый дом считает, что все еще возможно организовать прямую встречу между президентом России Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским. Этот сенсационный сигнал из Вашингтона прозвучал сразу после двухчасового разговора Дональда Трампа с российским лидером, сообщает Sky News.
С заявлением выступила пресс-секретарь Трампа Кэролин Ливитт на брифинге для журналистов. Она подчеркнула, что американский президент «попытается продвинуться вперед к миру» и верит, что встреча лидеров России и Украины возможна.
Таким образом, Трамп не только договорился о собственном саммите с Путиным в Будапеште, но и реанимировал идею трехсторонних переговоров. Ранее он уже пытался организовать такую встречу после саммита на Аляске, но тогда Москва не проявила интереса.
Ливитт также подтвердила, что разговор Трампа и Путина длился два часа и что российский президент «твердо намерен» встретиться с американским лидером.
Теперь Владимир Зеленский, который завтра прибудет в Белый дом, оказывается в совершенно новой реальности. Ему предстоит обсуждать не только уже согласованную за его спиной встречу Трампа и Путина, но и, возможно, собственное участие в переговорах, формат которых определяет Вашингтон.
Однако Ливитт не ответила на вопрос о том, обещали ли Владимир Путин принят участие в трехсторонней встрече с Зеленским.