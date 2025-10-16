Сюрприз для Киева: Белый дом заговорил о встрече Путина и Зеленского

Теперь Владимир Зеленский, который завтра прибудет в Белый дом, оказывается в совершенно новой реальности. Ему предстоит обсуждать не только уже согласованную за его спиной встречу Трампа и Путина, но и, возможно, собственное участие в переговорах, формат которых определяет Вашингтон.