Орбан заявил о готовности после слов Трампа о встрече с Путиным в Венгрии

Венгрия готова принять встречу российского и американского президентов Владимира Путина и Дональда Трампа, заявил в X венгерский премьер Виктор Орбан.

Источник: Reuters

«Запланированная встреча президентов США и России — отличная новость для миролюбивых людей всего мира. Мы готовы!» — написал он.

О встрече в Будапеште написал Трамп после телефонного разговора с Путиным. Российская сторона пока эти слова не комментировала. До личного разговора президентов встретятся старшие советники, американскую делегацию возглавит госсекретарь Марко Рубио. Пока место для их встречи не выбрано.

Материал дополняется

