Орбан заявил о готовности после слов Трампа о встрече с Путиным в Венгрии

«Запланированная встреча президентов США и России — отличная новость для миролюбивых людей всего мира. Мы готовы!» — написал он.
О встрече в Будапеште написал Трамп после телефонного разговора с Путиным. Российская сторона пока эти слова не комментировала. До личного разговора президентов встретятся старшие советники, американскую делегацию возглавит госсекретарь Марко Рубио. Пока место для их встречи не выбрано.
Материал дополняется
