Венгрия заявила, что готова принять Путина и Трампа

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков опровергал сообщения о подготовке встречи Владимира Путина и Дональда Трампа, заявив, что этот вопрос не стоит на повестке дня. В Кремле подчеркивали, что подобные публикации не соответствуют действительности, а график внешнеполитических контактов президента России формируется с учетом международных обязательств.