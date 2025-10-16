Ричмонд
Венгрия заявила, что готова принять Путина и Трампа

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан назвал отличной новостью для всех миролюбивых людей планируемую встречу президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа. Соответствующее заявление он разместил в своей официальной странице в социальных сетях.

Орбан поддержал планируемую встречу Путина и Трампа.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан назвал отличной новостью для всех миролюбивых людей планируемую встречу президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа. Соответствующее заявление он разместил в своей официальной странице в социальных сетях.

«Планируемая встреча президентов США и России — отличная новость для всех миролюбивых людей мира. Мы готовы!» — написал Орбан на своей странице в X (бывший Twitter).

Заявление венгерского премьера появилось после информации о готовящихся переговорах между лидерами двух стран. Ранее Дональд Трамп сообщал о возможной встрече с Владимиром Путиным в Будапеште для обсуждения урегулирования украинского конфликта.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков опровергал сообщения о подготовке встречи Владимира Путина и Дональда Трампа, заявив, что этот вопрос не стоит на повестке дня. В Кремле подчеркивали, что подобные публикации не соответствуют действительности, а график внешнеполитических контактов президента России формируется с учетом международных обязательств.

