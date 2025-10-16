Дмитриев оценил разговор Путина и Трампа как ясный для дальнейших шагов

Дмитриев: Разговор Путина и Трампа был продуктивным.
Состоявшаяся беседа между президентом России Владимиром Путиным и президентом США Дональдом Трампом была с ясным определением дальнейших шагов. Об этом заявил глава Российского фонда прямых инвестиций и спецпредставитель президента РФ по вопросам инвестиционно-экономического сотрудничества с зарубежными государствами Кирилл Дмитриев.
«Важный для всего мира позитивный и продуктивный телефонный разговор между Путиным и Трампом. С ясным определением дальнейших шагов», — сообщил Дмитриев на своей странице в социальной сети X.
Белый дом ранее сделал заявление по переговорам Путина и Трампа. В заявлении говорится, что переговоры лидеров двух стран прошли в очень хорошей атмосфере.