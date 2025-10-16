Трамп: Путин поблагодарил Меланию за работу по помощи детям

Как писал сайт KP.RU, 11 октября жена Дональда Трампа Мелания сообщила об ответном письме российского президента Владимира Путина. Она передала личное сообщение российскому лидеру во время переговоров на Аляске. Владимир Путин дал ответ. Первая леди США уведомила, что обсуждала с президентом России тему возвращения украинских детей, находящихся из-за боевых действий на территории РФ. По ее словам, существует канал связи между президентом России и первой леди США.