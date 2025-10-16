Трамп: Путин поблагодарил Меланию за работу по помощи детям

Президент России Владимир Путин в состоявшемся телефонном разговоре выразил признательность супруге американского лидера Мелании за работу по помощи детям, пострадавшим из-за украинского конфликта. Об этом сообщил глава Белого дома Дональд Трамп.
«Президент Путин поблагодарил первую леди Меланию за ее участие в работе с детьми», — отметил Трамп.
По его словам, российский лидер был очень признателен Мелании и сказал, что эта работа продолжится.
Как писал сайт KP.RU, 11 октября жена Дональда Трампа Мелания сообщила об ответном письме российского президента Владимира Путина. Она передала личное сообщение российскому лидеру во время переговоров на Аляске. Владимир Путин дал ответ. Первая леди США уведомила, что обсуждала с президентом России тему возвращения украинских детей, находящихся из-за боевых действий на территории РФ. По ее словам, существует канал связи между президентом России и первой леди США.