Путин поблагодарил Меланию Трамп за работу по помощи детям

Напомним, что Мелания Трамп ранее упомянула об «открытом канале связи», который у неё действует в течение трёх месяцев с Владимиром Путиным. Первая леди США с помощью этого обсуждает с российским лидером тему украинских детей, которые оказались разлучены с близкими из-за конфликта. Ранее жена Трампа заявила, что благодаря гуманитарной инициативе Москвы и Киева восемь украинских детей воссоединились со своими семьями.