Телефонный разговор Путина и Трампа продолжался более двух часов

Телефонный разговор российского и американского лидеров Владимира Путина и Дональда Трампа продлился больше двух часов, заявила пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт.
По ее словам, переговоры президентов были продуктивными. Она отметила, что главы государств договорились на следующей неделе провести встречу представителей на высоком уровне.
Как заявил президент США, в ходе разговора с российским коллегой был затронут вопрос торговли между Россией и Соединенными Штатами после окончания украинского конфликта.
Ранее Трамп выразил уверенность, что во время телефонного разговора с российским лидером был достигнут серьезный прогресс.
