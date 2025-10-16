«Отличная новость для мира»: Орбан подтвердил готовность к саммиту Путина и Трампа

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан одним из первых отреагировал на сенсационную новость о готовящейся встрече президентов США и России Дональда Трампа и Владимира Путина, заявив о полной готовности Будапешта принять этот саммит.
В своем аккаунте в X (ранее Twitter) он назвал грядущие переговоры отличной новостью для всего мира.
«Запланированная встреча американского и российского президентов — это отличная новость для миролюбивых людей всего мира. Мы готовы!» — написал Орбан.
Этот твит стал не только восторженным приветствием, но и фактическим подтверждением со стороны принимающей стороны планов, озвученных Дональдом Трампом. Таким образом, Виктор Орбан, который последовательно выступал за переговоры с Москвой и часто критиковал позицию Брюсселя, оказывается в центре важнейшего геополитического события. Выбор Будапешта в качестве площадки для переговоров не случаен — это столица, дружественная как для Дональда Трампа, так и для Владимира Путина, что должно способствовать успеху саммита.
Подписывайтесь на «МК» в MAX. С ним вы всегда будете в курсе последних событий.