«Отличная новость для мира»: Орбан подтвердил готовность к саммиту Путина и Трампа

Этот твит стал не только восторженным приветствием, но и фактическим подтверждением со стороны принимающей стороны планов, озвученных Дональдом Трампом. Таким образом, Виктор Орбан, который последовательно выступал за переговоры с Москвой и часто критиковал позицию Брюсселя, оказывается в центре важнейшего геополитического события. Выбор Будапешта в качестве площадки для переговоров не случаен — это столица, дружественная как для Дональда Трампа, так и для Владимира Путина, что должно способствовать успеху саммита.