НАБУ нагрянуло в офис Генпрокурора Украины

Сотрудники Национального антикоррупционного бюро Украины провели операцию в здании Генпрокуратуры.

Сотрудники Национального антикоррупционного бюро Украины провели операцию в здании Генпрокуратуры. По информации издания «Страна», силовики задержали так называемого «решальщика» Руслана Пахомова, имеющего связи с бизнесменом Ринатом Ахметовым и руководством ведомства.

Инцидент произошел не внутри здания, а рядом с офисом генпрокурора. По данным источников, Пахомов ранее работал в правоохранительных органах, холдинге «Медиа Группа Украина» Ахметова, а также является кумом бывшего начальника департамента генпрокуратуры Сергея Кропивы.

На место прибыли вооруженные люди в камуфляже, предположительно сотрудники спецназа. Некоторые СМИ предполагают, что задержание связано с конфликтом между СБУ и прокуратурой с одной стороны, и НАБУ с САП — с другой.

Официальной информации о причинах задержания и присутствия силовиков в центре Киева пока не поступало.